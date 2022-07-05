Авіація ЗСУ знищила два склади боєприпасів і взводні опорні пункти росіян

Повітряні сили України за добу знищили склади боєприпасів, взводні опорні пункти та ракети ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ударна авіація Повітряних сил продовжує атакувати ворога на кількох стратегічних напрямках, вражаючи позиції окупантів вогнем з повітря.

5 липня бомбардувальники і штурмовики Повітряних сил знищили два польових склади боєприпасів, два взводних опорних пункти російських окупантів, до двадцяти одиниць техніки і живу силу ворога.

Силам ППО вдалося знищити 9 російських крилатих ракет.

Нагадаємо, українська авіація завдала нищівних ударів по двох пунктах управління російських військ.

Раніше ВСУ зупинили наступ окупантів авіаударами під Лисичанськом.

До цього українська авіація завдала ударів по скупченню живої сили і військової техніки росіян у Херсонській області.

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