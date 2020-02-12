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Росія знову спрощує отримання громадянства для українців

Новини » Політика     12.02.2020 - 12:32
Росія знову спрощує отримання громадянства для українців
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Українці зможуть отримати громадянство РФ без співбесіди

Державна дума Росії у другому (основному) читанні підтримала законопроект, яким спрощується отримання громадянства РФ для українців. Про це пишуть російські ЗМІ.

Повідомляється, що Держдума підтримала скасування співбесіди для українців для отримання статусу носія російської мови. Такий статус дає можливість отримати російське громадянство в спрощеному порядку.

Згідно законопроекту, громадяни України, що вільно володіють російською мовою, можуть особисто подавати заяву про визнання їх носіями російської мови. У такому випадку при наявності достатніх підстав комісія може надати статус без співбесіди.

Під підставами мається на увазі те, що самі заявники або їх родичі постійно проживають або раніше постійно проживали на території Росії або на території, яка відносилася до Російської імперії чи СРСР.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський доручив розробити програму паспортизації жителів окупованого Донбасу.

До цього Офіс генерального прокурора завів справу за фактами примусової роздачі так званих "паспортів ЛНР" в окупованій частині Луганської області. "Паспорти ЛНР" отримали понад 200 тисяч осіб.

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