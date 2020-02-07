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Росія готується роздавати паспорти без відмови від старого громадянства

Новини » Політика     07.02.2020 - 13:07
Росія готується роздавати паспорти без відмови від старого громадянства
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Росія має намір прийняти до громадянства від 5 млн до 10 млн іноземців

Уряд Російської Федерації готує істотні зміни в законодавство про громадянство, які дозволять громадянам інших країн отримати російський паспорт без відмови від старого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що підготовку таких ініціатив підтвердили в робочій групі з реалізації Концепції державної міграційної політики, якій президент Володимир Путін доручив залучити до Росії від 5 млн до 10 млн нових громадян. У самому уряді пропонують виключити вимогу про подання заяви про відмову від старого громадянства при набутті російського.

В уряді також зазначили, що робота над законопроектом завершується, після погодження з адміністрацією президента він буде направлений в Держдуму.

"Ми хочемо у весняну сесію це питання закрити, щоб всі охочі могли стати громадянами Росії. А відповідно, що Росія буде робити? Вона буде захищати своїх громадян", - заявив віце-спікер нижньої палати Держдуми Петро Толстой.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія спростить отримання громадянства для українців. Зокрема, українців визнали носіями російської мови, тому для них скасували обов'язкову співбесіду.

До цього президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок надання громадянства жителям Луганської та Донецької областей України.

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