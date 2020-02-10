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Офіс генпрокурора відкрив справу через роздачу "паспортів" в ОРДЛО

Новини » Суспільство     10.02.2020 - 14:19
Офіс генпрокурора відкрив справу через роздачу "паспортів" в ОРДЛО
Ілюстративне фото (mvdlnr.ru)

"Паспорти ЛНР" отримали більше 200 тисяч людей

Офіс генерального прокурора відкрив справу через примусову роздачу так званих "паспортів ЛНР" в окупованій частині Луганської. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що прокуратура відкрила справу за фактами роздачі представниками окупаційної адміністрації Російської Федерації "паспортів", дані дії кваліфіковані як порушення законів та звичаїв війни.

За даними СБУ, адміністрація самопроголошеної "Луганської народної республіки" примушує мешканців окупованих територій отримувати фейкові паспорти.

"Вказані дії мають примусовий характер та всупереч вимогам ст. 52 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949 і ст. 75 Додаткового протоколу від 08.06.1977 (Протокол I) ведуть до порушення конституційних прав і свобод громадян України", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними Офісу, паспорти "ЛНР" могли отримати понад 200 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше українська розвідка заявляла, що окупаційні адміністрації на Донбасі змушують відмовлятися від українського громадянства, не виплачуючи зарплати працівникам без "республіканських паспортів".

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