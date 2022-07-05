Ракетний удар по Дніпропетровській області: випущено сім ракет, шість з них збиті ППО
Окупанти рано вранці 5 липня випустили по Дніпропетровській області сім ракет. Шість з них успішно збили українські сили ППО. "Приліт" ракети викликав загоряння приватного сектора в Покрові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченко.
Всі ракети були збиті українськими військовими над Дніпром і Синельниківським районом. У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загоряння, на даний момент рятувальники вже загоряння ліквідували, ніхто не постраждав.
У місті Покров зафіксовано "приліт" у приватний сектор. Зруйновано кілька будинків, ще в кількох вибило шибки, вибух спровокував пожежу. На місці працюють представники ДСНС та поліції. Попередньо, ніхто не постраждав.
Пожежу в Покрові ліквідовано (7:51)
У Покрові співробітники ДСНС загасили пожежу, яка сталася через влучання ворожої ракети в приватний сектор. У пошкодженому будинку в момент удару перебувало шестеро людей. Поранених і загиблих немає. Поруч виявили безпечні уламки ракети.
Нагадаємо, 4 липня стало відомо, що російські війська в черговий раз обстріляли Харків. Метою окупантів стала школа в Шевченківському районі.
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