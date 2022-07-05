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Ракетний удар по Дніпропетровській області: випущено сім ракет, шість з них збиті ППО

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Дніпро, Вівторок 05 липня 2022 06:39
Ракетний удар по Дніпропетровській області: випущено сім ракет, шість з них збиті ППО Фото: у небі Дніпропетровської області сили ППО збили шість ракет (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Окупанти рано вранці 5 липня випустили по Дніпропетровській області сім ракет. Шість з них успішно збили українські сили ППО. "Приліт" ракети викликав загоряння приватного сектора в Покрові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченко.

Всі ракети були збиті українськими військовими над Дніпром і Синельниківським районом. У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загоряння, на даний момент рятувальники вже загоряння ліквідували, ніхто не постраждав.

У місті Покров зафіксовано "приліт" у приватний сектор. Зруйновано кілька будинків, ще в кількох вибило шибки, вибух спровокував пожежу. На місці працюють представники ДСНС та поліції. Попередньо, ніхто не постраждав.

Пожежу в Покрові ліквідовано (7:51)

У Покрові співробітники ДСНС загасили пожежу, яка сталася через влучання ворожої ракети в приватний сектор. У пошкодженому будинку в момент удару перебувало шестеро людей. Поранених і загиблих немає. Поруч виявили безпечні уламки ракети.

Ракетний удар по Дніпропетровській області: випущено сім ракет, шість з них збиті ППО

Нагадаємо, 4 липня стало відомо, що російські війська в черговий раз обстріляли Харків. Метою окупантів стала школа в Шевченківському районі.

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