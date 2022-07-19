Росія не може стати гарантом безпеки України, - Єрмак

"Не ми їм запропонували (стати гарантом безпеки України-ред.), це Росія хотіла бути. Але неможливо бути агресором і одночасно гарантом безпеки. Після Бородянки, після Бучі, Ні ми, ні наші партнери не бачать можливості, щоб Росія була серед країн, що надають нам гарантії", - підкреслив Єрмак.

Варто зауважити, що під час переговорів України і РФ, які пройшли 29 березня, українські дипломати запропонували підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки.

Пізніше глава української делегації, нардеп Давид Арахамія заявив, що серед гарантів офіційний Київ бачить країни-члени Ради Безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Великобританію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.