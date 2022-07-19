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Россия не может стать гарантом безопасности Украины, - Ермак

Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Киев и страны Запада не рассматривают возможность того, что Россия станет гарантом безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя ОП Андрея Ермака в интервью "НВ".

"Не мы им предложили (стать гарантом безопасности Украины - ред.), это Россия хотела быть. Но невозможно быть агрессором и одновременно гарантом безопасности. После Бородянки, после Бучи, ни мы, ни наши партнеры не видят возможности, чтобы Россия была среди стран, предоставляющих нам гарантии", - подчеркнул Ермак.

Стоит заметить, что во время переговоров Украины и РФ, которые прошли 29 марта, украинские дипломаты предложили подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности.

Позже глава украинской делегации, нардеп Давид Арахамия заявил, что среди гарантов официальный Киев видит страны-члены Совета безопасности ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готова предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности. Сейчас их детали обсуждаются в рамках G7.

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