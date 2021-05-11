Росія розгорнула війська навколо України на 5 напрямках: карта
Росія розгорнула біля українських кордонів 100-тисячну армію. Російська техніка та військові розташовані навколо України на 5 напрямках.
Про це заявив на форумі "Україна 30" голова Служби безпеки України Іван Баканов.
Він назвав напрямки, на яких РФ концентрує свої війська:
- Сіверський,
- Слобожанський,
- Донецький,
- ОРДЛО,
- Кримське міжвидове обєднання військ,
- Південнобузький.
Фото: карта, яку Баканов показав у презентації
Зазначимо, раніше в інтерв'ю для РБК-Україна голова Держприкордонної служби України Дейнеко підтвердив відвід російських військ від українських кордонів тільки в одному напрямку - біля Криму.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, якщо Росія піде на повномасштабну ескалацію - може початися світова війна.
Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що немає вибачення тим, хто, забувши уроки Другої світової війни, знову "виношує агресивні плани".
Зазначимо, у США пояснили, чому Путін розгорнув війська біля кордонів України.