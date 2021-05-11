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Росія розгорнула війська навколо України на 5 напрямках: карта

Новость на русском → Київ, Вівторок 11 травня 2021 14:31
Росія розгорнула війська навколо України на 5 напрямках: карта Фото: РФ розгорнула війська біля українських кордонів (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Росія розгорнула біля українських кордонів 100-тисячну армію. Російська техніка та військові розташовані навколо України на 5 напрямках.

Про це заявив на форумі "Україна 30" голова Служби безпеки України Іван Баканов.

Він назвав напрямки, на яких РФ концентрує свої війська:

  • Сіверський,
  • Слобожанський,
  • Донецький,
  • ОРДЛО,
  • Кримське міжвидове обєднання військ,
  • Південнобузький.

Росія розгорнула війська навколо України на 5 напрямках: карта

Фото: карта, яку Баканов показав у презентації

Зазначимо, раніше в інтерв'ю для РБК-Україна голова Держприкордонної служби України Дейнеко підтвердив відвід російських військ від українських кордонів тільки в одному напрямку - біля Криму.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, якщо Росія піде на повномасштабну ескалацію - може початися світова війна.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що немає вибачення тим, хто, забувши уроки Другої світової війни, знову "виношує агресивні плани".

Зазначимо, у США пояснили, чому Путін розгорнув війська біля кордонів України.

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Росія розгорнула війська навколо України на 5 напрямках: карта
Росія розгорнула війська навколо України на 5 напрямках: карта
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