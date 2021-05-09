Путін пригрозив країнам "з агресивними планами"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що немає вибачення тим, хто, забувши уроки Другої світової війни, знову "виношує агресивні плани". РФ, за його словами, забезпечуватиме права російського народу.

Про це сказав він, виступаючи з трибуни на Красній площі з нагоди 76-ї річниці Перемоги, повідомляє ТАСС .

Путін заявив, що Росія буде твердо захищати свої національні інтереси.

"Війна принесла стільки нестерпних випробувань, горя і сліз, що забути це неможливо. І немає вибачення і виправдання тим, хто знову замишляє агресивні плани", - сказав він.

Крім того, сенатор Олексій Пушков пояснив, чому Путін не став вітати З Днем перемоги українського президента Володимира Зеленського.

"Немає причин вітати З Днем перемоги глав України і Грузії. Для них це привід для випадів на адресу нашої країни і вирішальної ролі СРСР у перемозі над Гітлером", - сказав Пушков.