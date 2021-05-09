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Путін пригрозив країнам "з агресивними планами"

Новость на русском → Москва, Неділя 09 травня 2021 11:21
Путін пригрозив країнам "з агресивними планами" Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін заявив, що немає вибачення тим, хто, забувши уроки Другої світової війни, знову "виношує агресивні плани". РФ, за його словами, забезпечуватиме права російського народу.

Про це сказав він, виступаючи з трибуни на Красній площі з нагоди 76-ї річниці Перемоги, повідомляє ТАСС.

Путін заявив, що Росія буде твердо захищати свої національні інтереси.

"Війна принесла стільки нестерпних випробувань, горя і сліз, що забути це неможливо. І немає вибачення і виправдання тим, хто знову замишляє агресивні плани", - сказав він.

Крім того, сенатор Олексій Пушков пояснив, чому Путін не став вітати З Днем перемоги українського президента Володимира Зеленського.

"Немає причин вітати З Днем перемоги глав України і Грузії. Для них це привід для випадів на адресу нашої країни і вирішальної ролі СРСР у перемозі над Гітлером", - сказав Пушков.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зробив заяву в День перемоги над нацизмом.

Зазначимо, в Україні святкування Дня перемоги над нацизмом включає в себе переосмислення подій Другої світової війни, руйнування радянських історичних міфів, чесний діалог про складні сторінки минулого.

Тим часом, РФ стягнула війська до українських кордонів. У США пояснили, чому Володимир Путін розгорнув війська біля кордонів України.

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