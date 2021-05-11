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Якщо Росія піде на повномасштабну ескалацію - може початися світова війна, - Зеленський

Новость на русском → Києва, Вівторок 11 травня 2021 11:13
Якщо Росія піде на повномасштабну ескалацію - може початися світова війна, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ні Українська, ні російська сторони ніхто не готові до повномасштабної війни. За його словами, якщо Росія піде на ескалацію, може початися нова світова війна.

Про це Зеленський заявив під час форуму " Україна 30", присвяченому питанням безпеки.

"Я думаю, що ніхто не готовий зовсім (до повномасштабної війни - ред.). Я вважаю, що Росія не може на це піти. Якщо це станеться, я вважаю, що це може бути світова війна", - заявив президент.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що, за словами Зеленського, на Донбасі значно зменшилися пострілів. Він зазначив, що снайперські прицільні постріли майже пішли в минуле.

Також президент повідомляв, що українська влада не згодна скорочувати державні кордони ні на міліметр. І не заспокоїться, поки деякі ділянки кордону знаходяться не під контролем.

Зазначимо, раніше президент Росії Володимир Путін пригрозив країнам " з агресивними планами". За його словами, Росія буде забезпечувати права російського народу і твердо захищати національні інтереси.

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