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Польща ввела санкції проти двох суден, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2"

Новость на русском → Варшава, Субота 27 березня 2021 14:42
Польща ввела санкції проти двох суден, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2" Фото: будівництво "Північного потоку-2" (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Уряд Польщі почав вводити санкції проти судів, які, на їхню думку, беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2". У санкційний список потрапили санкції два судна - Krebs Geo і Krebs Jet

Про це заявив заступник міністра інфраструктури Польщі Гжегож Вітковський, передає BiznesAlert.

Обидва судна зареєстровані в Морській палаті міста Гданська.

Вітковський вважає, що об'єкти належать судновласнику з Німеччини, попри те, що ходять під польським прапором. Він додав, що судна останнім часом активізували свою роботу над "Північним потоком-2".

"Ми вирішили почати процедуру зняття з реєстрації польського прапора. Щоб Польща не мала ніякого відношення до цих двох судах", - сказав Вітковський.

Він також додав, що всі представлені спецслужбами документи вже вивчені, тому проблем зі скасуванням реєстрації в Морській палаті бути не повинно.

Нагадаємо, Україна закликала США заблокувати "Північний потік-2". З такою заявою виступив голова Верховної ради Дмитро Разумков у розмові з сенатором США Робертом Портманом.

Крім того, в Держдепі США назвали умову введення нових санкцій проти "Північного потоку-2".

У Німеччині ж намагаються виграти час, щоб завершити будівництво російського газопроводу, попри санкції з боку США.

Додамо, що влада Німеччини пообіцяли США посилити підтримку України в обмін на завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

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