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Росія перевіряє, наскільки далеко вона може зайти, - Моравецький

Автор: Марія Кучерявець

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що своїми діями влада РФ перевіряє, наскільки далеко може просунутись проти Європи. Він заявив, що російський президент Путін використовує для цього силові методи у всіх напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook.

"Росія перевіряє, наскільки далеко вона може зайти проти Європи. Саме тому ми повинні залишатися солідарними та єдиними!" - написав Моравецький

За його словами, Путін вдається до силових методів у різних площинах, зокрема, мова йде й про енергетичну сферу.

"Він знає, що його влада залежить від цін газу. І він робить все, щоб тримати Європу залежною від своїх поставок", - додав Моравецький.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр відреагував на заяву Путіна про умови для збільшення постачання газу в Європу, заявивши, що цим російський лідер підтверджує, що "Північний потік-2" є елементом шантажу з боку Москви.

Додамо, минулого тижня ціна на газ в Європі встановила історичний рекорд, перевищивши позначку 2150 доларів за тисячу кубометрів.

Також стало відомо, що російський "Газпром" відмовився замовляти транзит по трубопроводу "Ямал-Європа", і він перейшов в реверсний режим - із заходу на схід.

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Російська ФедераціяПольшаТранзит газу