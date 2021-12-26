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"Газпром" знову відмовився від поставок по газопроводу "Ямал-Європа". Газ йде по реверсу

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Україна, Неділя 26 грудня 2021 11:58
"Газпром" знову відмовився від поставок по газопроводу "Ямал-Європа". Газ йде по реверсу Фото: російський " Газпром "відмовився від транзиту по газопроводу" Ямал - Європа " (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

"Газпром" знову відмовився бронювати потужності газопроводу "Ямал-Європа" на 26 грудня. Зазвичай по цьому газопроводу російський газ доставляється в Західну Європу, але вже шостий день поспіль йде по реверсу в Польщу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Дані показали, що потоки в точці вимірювання в на німецько-польському кордоні йшли на схід до Польщі з годинним об'ємом близько 1,2 млн кВтг-год в неділю і, як очікується, залишаться на цьому рівні протягом дня.

На цьому тижні Росія заявила, що зміна напрямку потоку газу не була політичним кроком, хоча воно збігається із зростанням напруженості між Москвою і Заходом через Україну і підняло ціни на газ до рекордних висот.

Президент Росії Володимир Путін у четвер заявив, що Німеччина перепродує російський газ Польщі та Україні замість того, щоб полегшити перегрітий ринок, поклавши провину за розворот і зліт цін на німецьких імпортерів газу.

Дані словацького оператора трубопроводів Eustream показали, що заявлені потужності для недільних потоків російського газу з України до Словаччини через прикордонний пункт Вельке-Капушани склали 739 826 МВт-год, що трохи нижче, ніж у суботу 747 031 МВт-год і нижче рівнів останніх тижнів.

Центр стратегічних комунікацій спростував заяву президента РФ Володимира Путіна Путіна про постачання в Україну дешевого газу з Німеччини. Там зазначили, що такий транзит можливий тільки за певних умов, які на даний момент відсутні.

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