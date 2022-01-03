Россия проверяет, насколько далеко она может зайти, - Моравецкий

"Россия проверяет, насколько далеко она может зайти против Европы. Именно поэтому мы должны оставаться солидарными и едиными!" - написал Моравецкий

По его словам, Путин прибегает к силовым методам в разных плоскостях, в частности, речь идет и об энергетической сфере.

"Он знает, что его власть зависит от цен газа. И он делает все, чтобы держать Европу зависимой от своих поставок", - добавил Моравецкий.