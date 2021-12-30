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Заява Путіна підтверджує, що "Північний потік-2" - це шантаж Європи, - Моравецький

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Варшава, Четвер 30 грудня 2021 22:50
Заява Путіна підтверджує, що "Північний потік-2" - це шантаж Європи, - Моравецький Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (facebook.com/MorawieckiPL)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відреагував на заяву президента РФ Володимира Путіна про умови для збільшення постачання газу в Європу. За його словами, цим російський лідер підтвердив, що "Північний потік-2" є елементом шантажу з боку Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Biznes Alert.

За даними видання, Моравецького під час конференції при відкритті нової ділянки автотраси а-1 запитали про заяву Путіна про готовність Росії збільшити постачання газу в Європу після запуску "Північного потоку-2".

"Своїми словами президент Росії лише підтверджує, що це ("Північний потік-2" - ред.) елемент шантажу Росії", - відповів польський прем'єр.

Моравецький підкреслив, що Європа повинна відповісти на такий шантаж з боку Росії розширенням газової та енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, 29 грудня Путін на нараді уряду заявив, що додаткові обсяги російського газу почнуть надходити в Європу відразу після запуску "Північного потоку-2".

Відзначимо, в цей же день глава "Газпрому" Олексій Міллер оголосив про готовність до запуску "Північного потоку-2".

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Володимир Путін Польша Північний потік-2
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