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Ціна на газ в Європі втретє за день встановила історичний рекорд

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Лондон, Вівторок 21 грудня 2021 18:33
Ціна на газ в Європі втретє за день встановила історичний рекорд Фото: ціни на газ в Європі втретє за день оновили історичний максимум (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Зростання цін на газ в Європі на біржі ввечері 21 грудня склало більше ніж 27% за день. Котирування на блакитне паливо встановили третій за добу історичний рекорд-2150 доларів за тисячу кубічних метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE.

На відкритті торгів вартість січневих ф'ючерсів на TTF перебувала близько 1800 доларів за тисячу кубометрів. До 18: 00 котирування перевищили 2150 доларів. Зростання ціни за день склало більше ніж 27%.

Як відзначають аналітики, зростання цін на газ відбувається на тлі настання в Європі морозів. Крім того, "Газпром" відмовився збільшити прокачування через Україну в січні наступного року і не став бронювати транзит по газопроводу "Ямал - Європа".

Нагадаємо, сьогодні ціни на газ в Європі вперше перевищили 2000 доларів.

Зазначимо, попередній історичний рекорд цін на газ в Європі був встановлений в жовтні. Тоді за тисячу кубометрів продавали понад 1900 доларів.

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