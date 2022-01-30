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Росія вимагатиме від НАТО роз'яснень щодо "гарантій безпеки"

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Москва, Неділя 30 січня 2022 16:39
Росія вимагатиме від НАТО роз'яснень щодо "гарантій безпеки" Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (Mikhail Svetlov / Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив про направлення в НАТО запиту з вимогою роз'яснити, як Альянс має намір виконувати так звані "гарантії безпеки". За його словами, відповідь стане ключовою при формуванні майбутніх російських пропозицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Сьогодні через МЗС направляємо офіційний запит нашим колегам в альянсі (НАТО - ред.) і ОБСЄ із закликом пояснити, як вони мають намір реалізувати зобов'язання не зміцнювати свою безпеку за рахунок інших", - цитує агентство заяву Лаврова.

Глава російського МЗС підкреслив, що якщо НАТО не планує цього робити, то повинні пояснити причини. "Це буде ключовим питанням при визначенні наших майбутніх пропозицій, про що ми доповімо президенту Росії Володимиру Путіну", - додав міністр.

За його словами, Росія має намір домагатися від Заходу не просто обіцянок, а юридично зобов'язуючих "гарантій безпеки". Він уточнив, що вони повинні забезпечувати безпеку в Європі з урахуванням законних інтересів Москви.

Нагадаємо, 26 січня НАТО передала Росії свій відповідь щодо "гарантій безпеки". Перед цим такий крок зробили і США.

Зазначимо, генеральний секретар Йенс Столтенберг виступив за відновлення дипломатичних відносин з Росією і відновлення переговорів.

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