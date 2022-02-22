Екс-гравець "Динамо" перейшов у "Чорноморець"
Колишній гравець "Динамо" та збірної України Микола Морозюк підписав контракт з одеським "Чорноморцем". З літа 2021 року футболіст перебував без клубу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Чорноморця".
Тривалість контракту "Чорноморця" з Морозюком не розголошується.
Микола Морозюк приєднався до одеського клубу в січні та провів з ним збори. На яких відзначився двома забитими голами.
Хто такий Микола Морозюк
34-річний вихованець київського "Динамо".
Грає на позиціях правого захисника та правого півзахисника.
Окрім "Динамо" виступав за "Оболонь", "Кривбас", "Металург" Донецьк та "Різеспор".
За національну збірну України провів 14 матчів та забив один гол.
- Чемпіон України (2): 2008/09, 2015/16
- Володар Суперкубка України (3): 2007, 2016, 2018
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