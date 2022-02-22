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"Зір не зник": форвард збірної України був за крок від серйозних проблем

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Лісабон, Вівторок 22 лютого 2022 14:31
"Зір не зник": форвард збірної України був за крок від серйозних проблем Фото: Роман Яремчук (uaf.ua)
Автор: Андрій Вирва

Нападник португальської "Бенфіки" Роман Яремчук розповів про стан свого здоров’я після нещодавньої травми ока.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на youtube-канал "Влада Седан".

"Дійсно, була парочка дуже складних днів, бо справді переживав щодо ока. Тому що така небезпечна травма. І зараз потрібно кожні два-три тижні перевірятись, щоб усе контролювати, і зір не зник. Ні, зір не зіпсувався, але було близько до того", – розповів Яремчук.

Також Роман розповів про зіграні за "Бенфіку" матчі. "Мені здається, я ще не грав повних матчів за "Бенфіку", тому немає такої стабільності, котрої я б хотів. Більше асистів? Це все залежить від партнерів по команді – у Генті та збірній мені частіше віддавали м’яч, щоб я забивав, а у "Бенфіці" я більше сам шукаю моменти, щоб забивати голи або віддавати передачі, тому складніше", – сказав форвард.

Додамо, що "Аякс" виплатить 7,85 мільйонів євро своєму колишньому гравцю.

Нагадаємо, що колишній гравець "Динамо" Микола Морозюк перейшов у "Чорноморець".

До слова, УЄФА розглядає перенесення фіналу Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга.

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