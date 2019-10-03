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Бойовики маскують зброю для приховування порушень "Мінська", - розвідка

Новини » Політика    03.10.2019 - 15:03
Бойовики маскують зброю для приховування порушень "Мінська", - розвідка
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Окупанти на Донбасі маскують "Гради"

Бойовики на Донбасі маскують озброєння, аби приховати порушення мінських домовленостей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони.

За повідомленням розвідки, російські окупаційні війська приховують порушення "Мінська" у частині, що стосується відведення важкої техніки від лінії зіткнення.

"З 1 жовтня розпочато роботи з маскування відповідно до умов осінньо-зимового періоду артилерійського озброєння, розташованого у районах передових позицій з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Це - 122-мм реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", 122-мм самохідні артилерійські установки 2С1 "Гвоздика", 122-мм гаубиці "Д-30", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що противник також активізував підготовку бойових розрахунків артилерійських підрозділів шляхом підвищення інтенсивності проведення тренувань з управління вогнем.

Як повідомляло РБК-Україна, бойовики відкривають вогонь, застосовуючи заборонену мінськими домовленостями зброю - міномети і крупнокаліберну артилерію.

Нагадаємо, спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 27 систем залпового вогню "Град" на двох полігонах в окупованій частині Донбасу, які були розміщені з порушенням мінських домовленостей. Також було зафіксовано майже 30 танків та більше десятка артилерійських установок на окупованій території Донецької області.

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