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У ОРДЛО військову службу зможуть проходити тільки особи, які оформили паспорти РФ

Новини » Суспільство    17.09.2019 - 13:21
У ОРДЛО військову службу зможуть проходити тільки особи, які оформили паспорти РФ
Ілюстративне фото (youtube.com vice news)

РФ вживає заходів для прискорення "паспортизації" населення окупованого Донбасу

На окупованих територіях Донбасу в підрозділах бойовиків будуть служити тільки військовослужбовці з російськими паспортами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

За даними української розвідки, нові правила проходження військової служби на окупованих територіях Донецької і Луганської області почнуть діяти з 1 жовтня.

"Командування ЗС РФ вживає заходів для прискорення так званої "паспортизації" населення на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях шляхом зміни порядку проходження військової служби. Зокрема, з 1 жовтня цього року в підрозділах російсько-окупаційних військ будуть служити тільки військовослужбовці з російськими паспортами і особи, які почали оформляти російське громадянство у встановленому порядку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють у Міноборони, такими діями Росія намагається посилити свої позиції у міжнародних переговорах по врегулюванню ситуації на Донбасі.

"Таким чином РФ планує не допустити втрати свого впливу в регіоні у разі примусу її погодитися на окремі поступки щодо реалізації Мінських угод і зберігає потенціал для подальшої агресії проти України", - заявили в міністерстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що, на думку глави ОБСЄ Мирослава Лайчака, на даний момент немає умов для проведення виборів на окупованому Донбасі. Глава ОБСЄ заявив, що вільні вибори на Донбасі можуть пройти лише під українською юрисдикцією.

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