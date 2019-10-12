Процес обміну полоненими на вирішальному етапі, - Пристайко

Фото: Вадим Пристайко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Обмін включає три групи людей

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що анонсований раніше обмін полоненими з Росією буде включати три групи людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Радіо Свободі".

За його словами, цей обмін буде більш складним, ніж попередній.

"Цей процес знаходиться на вирішальному етапі, але кількість людей, ні дату я вам не скажу. Цей обмін набагато складніше. Він складається з кількох груп, приблизно три групи людей, які хочемо обміняти", - сказав міністр.

Крім того, Пристайко, коментуючи повідомлення про те, що в останні час на непідконтрольної українському уряду частині Донбасу виносився ряд вироків за такими, що утримуються бойовиками людям, сказав: "Це є необхідною частиною процесу".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що дата нового обміну полоненими між Україною і Росією стане відома після саміту в нормандському форматі. Зеленський уточнив, що Україна підготувала дві позиції по обміну, проте поки спілкування з цього питання з Росією немає.

Додамо, помічник президента Андрій Єрмак, який очолював українську частину групи з обміну полонених, розповів про підготовку нових списків обміну полоненими між Україною і РФ.