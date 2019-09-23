Росія підготувала диверсантів і снайперів для дій на Донбасі, - розвідка

Командування російських окупаційних військ почало більш активно застосовувати диверсійно-розвідувальні та снайперські групи на Донбасі. Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, повідомляє прес-служба відомства.

Повідомляється, що російське командування залучає підрозділи диверсантів, які три місяці готувалися в Ростовській області РФ до ведення "партизанської війни".

"Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях підвищує інтенсивність застосування диверсійно-розвідувальних та снайперських груп. Водночас, противник активізував підготовку до застосування підрозділів диверсантів, які прибули після тримісячної підготовки з ведення "партизанської війни" у навчальних центрах на території Ростовської області РФ", - повідомив Гуцуляк.

Крім того, за словами речника, окупанти проводять випробування ефективності прихованих способів обстрілу підрозділів Об’єднаних сил.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об’єднаних сил 22 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню, один військовий отримав поранення середнього ступеня важкості.

Крім того, 21 вересня бойовики на Донбасі застосували заборонені артилерійські системи.