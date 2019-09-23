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Россия подготовила диверсантов и снайперов для действий на Донбассе, - разведка

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Российское командование привлекает подразделения диверсантов

Командование российских оккупационных войск начало более активно применять диверсионно-разведывательные и снайперские группы на Донбассе. Об этом сообщил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что российское командование привлекает подразделения диверсантов, которые три месяца готовились в Ростовской области РФ к ведению "партизанской войны".

"Командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях повышает интенсивность применения диверсионно-разведывательных и снайперских групп. Одновременно противник активизировал подготовку к применению подразделений диверсантов, которые прибыли после трехмесячной подготовки из ведения "партизанской войны" в учебных центрах на территории Ростовской области РФ", - сообщил Гуцуляк.

Кроме того, по словам спикера, оккупанты проводят испытания эффективности скрытых способов обстрела подразделений Объединенных сил.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил 22 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня, один военный получил ранения средней степени тяжести.

Кроме того, 21 сентября боевики на Донбассе применили запрещенные артиллерийские системы.

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