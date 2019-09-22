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Бойовики на Донбасі застосували заборонені артилерійські системи

Новини » Суспільство    22.09.2019 - 07:29
Бойовики на Донбасі застосували заборонені артилерійські системи
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

За добу зафіксовано 13 обстрілів, втрат у складі ООС немає

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил минулої доби, 21 вересня, збройні формування Російської Федерації та її найманці застосували заборонені мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм. Про це передає прес-центр ООС.

Також застосовувалися заборонені міномети калібру 82 мм. Обстріли велися і з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Загалом за добу нараховано 13 порушень режиму припинення вогню.

Противник обстрілював позиції українських підрозділів чотири рази неподалік Водяного, двічі неподалік Лебединського, поблизу Новотроїцького, а також Богданівки.

Бойовики вели також обстріли неподалік Південного, Новозванівки, Майорська, поблизу Новолуганського, а також Луганського.

"За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - додали в ООС.

Від початку поточної доби станом на 07:00 22 вересня 2019 року бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню неподалік Миколаївки - зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, міністр оборони Андрій Загороднюк розпоів про те, як буде проходити реформа в армії. Зокрема він зазначив, що Міноборони України не планує скорочувати склад Збройних сил: буде лише перерозподілено наявні ресурси та планується нарощувати бойові частини.

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