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На Донбасі поранено українського військового

Новини » Надзвичайні події    23.09.2019 - 07:28
На Донбасі поранено українського військового
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 18 разів порушили перемир’я

У районі проведення операції Об’єднаних сил 22 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню, один військовий отримав поранення середнього ступеня важкості. Про це йдеться у повідомленні штабу ООС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил: тричі неподалік Миколаївки, поблизу Новогнатівки та Водяного, двічі поблизу Лебединського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу Кримського та Південного, в районі Залізного та Новгородського, неподалік Майорська, Луганського, Зайцевого та Новолуганського.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли позицій поблизу Новотроїцького та двічі поблизу Богданівки.

Нагадаємо, українська сторона Спільного центру з контролю і координації зафіксувала факти порушення мінських угод збройними формуваннями Російської Федерації на Донбасі.

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