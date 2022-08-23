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Росія планує завдати ударів по українській інфраструктурі найближчим часом, - Reuters

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Вашингтон, Вівторок 23 серпня 2022 03:43
Росія планує завдати ударів по українській інфраструктурі найближчим часом, - Reuters Фото: Росія планує завдати ударів по українській інфраструктурі найближчим часом (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати мають розвіддані про те, що Росія планує найближчим часом завдати нових ударів по цивільній інфраструктурі і державних об'єктах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявило офіційне джерело агентства, зберігається загроза для мирних жителів найближчими днями.

"У нас є інформація, що Росія активізує зусилля з ударів по цивільній інфраструктурі та державних об'єктах України найближчими днями. Враховуючи послужний список Росії в Україні, ми стурбовані загрозою, що зберігається, яку російські удари представляють для цивільного населення та цивільної інфраструктури", - сказав чиновник.

Як повідомлялося раніше, українців попереджали про можливі ракетних обстрілів з боку Росії на День Незалежності.

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що цього тижня окупанти можуть вдаватися до особливо жорстоких атак і провокаціям.

Крім того, поліція посилює патрулювання на 23-24 серпня.

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