Росія перед захопленням кораблів України вела кампанію по дезінформації, - єврокомісар

Фото: Джуліан Кінг (securityconference.de)

Підрозділ Єврокомісії, який відповідає за освітлення дезінформації, виявило складну мережу розповсюдження брехні, витікаючу з російських джерел

Європейський комісар з безпеки ЄС Джуліан Кінг заявив, що перед захопленням трьох українських кораблів та їх команди в Керченській протоці, Кремль почав кампанію з дезінформації, щоб пом'якшити громадську думку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.

За словами британського комісара, Україну звинувачували у тому, що вона заразила море холерою і що її секретні служби намагалися доставити ядерну бомбу в окупований Крим. Кінг сказав, що підрозділ Єврокомісії, що відповідає за освітлення дезінформації, виявив складну мережу розповсюдження брехні, витікаючу з російських джерел.

"Якщо ви думаєте, що інцидент виник нізвідки, ви помиляєтеся. Дезінформаційна кампанія почалася набагато раніше, більше року тому, коли російські ЗМІ почали наполягати на тому, що влада Києва проводять днопоглиблювальні роботи в Азовському морі в рамках підготовки до входження туди флоту НАТО", - зазначив він.

Відзначимо, президент України Петро Порошенко в інтерв'ю американському телеканалу Fox News заявив, що російським судам повинен бути заборонений вхід в європейські і американські порти.

Раніше повідомлялося, що у ФСБ Російської Федерації заявили, що дії російських прикордонників у Керченській протоці 25 листопада були пов'язані з "попередженням провокації", оскільки українські кораблі нібито погрожували Керченського мосту. Крім того, у ФСБ заявили, що мова про блокаду не йде.