Порошенко: кораблям РФ должен быть запрещен вход в европейские и американские порты

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко отметил, что Украина готова к координации действий с партнерами в этом вопросе

Президент Украины Петр Порошенко в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что российским судам должен быть запрещен вход в европейские и американские порты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

Порошенко подчеркнул, что Украина действует в рамках Конвенции ООН о свободе судоходства, а также двустороннего украинско-российского соглашения, где определен специальный статус Керченского пролива и Азовского моря.

Кроме того, комментируя ситуацию в Керченском проливе, которая произошла 25 ноября, Порошенко заявил, что украинские военные суда в рамках международных соглашений не должны были делать запрос. Порошенко также напомнил о санкциях США и Европы, введенных против компаний РФ, работающих в Керченском проливе.

"В этой ситуации Россия противостоит всему миру. Россия блокирует свободу судоходства в украинских территориальных водах", - подчеркнул он, отметив, что необходимо иметь сценарий восстановления свободы судоходства и остановки незаконной оккупации Керченского пролива и Азовского моря. Поскольку блокада, оккупация Азовского моря имеет значительные экономические последствия.

Он также добавил, что это касается и судов, проходящих через Керченский пролив под флагами стран ЕС, а также это касается США.

"В этой ситуации российским судам должен быть запрещен вход в европейские и американские порты", - заявил Порошенко, отметив, что Украина готова к координации действий с партнерами в этом вопросе.

Напомним, ранее сообщалось, что в ФСБ Российской Федерации заявили, что действия российских пограничников в Керченском проливе 25 ноября были связаны с "предупреждением провокации", поскольку украинские корабли якобы угрожали Керченскому мосту. Кроме того, в ФСБ заявили, что речь о блокаде не идет.

Отметим, 25 ноября РФ напала на украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего были захвачены три украинских корабля. Кроме того, в ходе атаки РФ были захвачены 24 украинских моряка, трое из них получили ранения. На данный момент все они незаконно удерживаются в Москве, в РФ заявляют, что украинские моряки якобы незаконно пересекли границу.