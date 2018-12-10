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Россия перед захватом кораблей Украины вела кампанию по дезинформации, - еврокомиссар

Новости » Политика    10.12.2018 - 16:53
Россия перед захватом кораблей Украины вела кампанию по дезинформации, - еврокомиссар
Фото: Джулиан Кинг (securityconference.de)

Подразделение Еврокомиссии, отвечающее за освещение дезинформации, обнаружило сложную сеть распространения лжи, исходящую из российских источников

Европейский комиссар по безопасности ЕС Джулиан Кинг заявил, что перед захватом трех украинских кораблей и их команды в Керченском проливе, Кремль начал кампанию по дезинформации, чтобы смягчить общественное мнение. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian. 

По словам британского комиссара, в ложных утверждениях говорилось о том, что Украина заразила море холерой и что ее секретные службы пытались доставить ядерную бомбу в оккупированный Крым. Кинг сказал, что подразделение Еврокомиссии, отвечающее за освещение дезинформации, обнаружило сложную сеть распространения лжи, исходящую из российских источников.

"Если вы думаете, что инцидент возник ниоткуда, вы ошибаетесь. Дезинформационная кампания началась гораздо раньше, больше года назад, когда российские СМИ начали настаивать на том, что власти Киева проводят дноуглубительные работы в Азовском море в рамках подготовки к вхождению туда флота НАТО", - отметил он.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что российским судам должен быть запрещен вход в европейские и американские порты.

Ранее сообщалось, что в ФСБ Российской Федерации заявили, что действия российских пограничников в Керченском проливе 25 ноября были связаны с "предупреждением провокации", поскольку украинские корабли якобы угрожали Керченскому мосту. Кроме того, в ФСБ заявили, что речь о блокаде не идет.

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Новости Украины Российская ФедерацияКерченский мостагрессия РФЕврокомиссия
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