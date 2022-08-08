Окупанти хочуть підірвати заміновану Запорізьку АЕС
Кремль не приховує своїх планів про можливий підрив Запорізької АЕС. Раніше вони замінували станцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.
"Як ви знаєте, ми замінували всі важливі об'єкти Запорізької атомної станції. І ми не приховуємо цього від ворога. Ми їх попередили. Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю", - цитує "Енергоатом" слова російського окупанта, генерал-майора Валерія Васильєва під час звернення до російських загарбників.
Нагадаємо, 5 серпня окупанти двічі обстріляли ЗАЕС. З'явилася загроза розпилення радіоактивних речовин.
Володимир Зеленський назвав такі дії РФ терором та закликав ввести санкції проти "Росатому".
ЄС також засудив обстріли ЗАЕС та закликав Росію пропустити на станцію експертів МАГАТЕ.
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