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Росія відмовляється запускати "Північний потік" на повну: назвала причину

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Москва, Неділя 07 серпня 2022 23:45
Росія відмовляється запускати "Північний потік" на повну: назвала причину Фото: Росія відмовляється запускати "Північний потік" на повну (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Технічні процедури по газопроводу "Північний потік" нібито неможливо завершити через санкції, введені за війну проти України.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times, про це заявив перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський.

Полянський стверджує, що технічні процедури по газопроводу "Північний потік" неможливо завершити через обмеження, ведені, в тому числі ЄС і Великобританією,

"Що стосується поточної ситуації з "Північним потоком", вважаю, вже пояснювалося в деталях, що є певні технічні процедури, які необхідно завершити за допомогою обладнання для "Північного потоку", а цього зробити не можна через введені проти Росії санкції",- сказав він.

Нагадаємо, Канада зробила виняток із санкцій проти Росії і передала до Німеччини турбіну Siemens для Nord Stream-1.

Обладнання належить ПАТ "Газпром" і знаходилося на ремонті в Монреалі. Канада затримувала передачу турбіни, слідуючи введеним раніше обмеженням.

Водночас в "Газпромі" заявили, що вони нібито не можуть отримати газову турбіну для "Північного потоку".

В компанії Siemens пізніше заявили, що Росія навмисно гальмує ввезення турбіни для "Північного потоку" після ремонту.

27 липня, стало відомо, що Росія значно знизила поставки газу в Європу по трубопроводу "Північний потік-1". Причиною є відключення ще однієї турбіни через "несправність".

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