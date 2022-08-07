Россия отказывается запускать "Северный поток" на полную: назвала причину

Технические процедуры по газопроводу "Северный поток" якобы невозможно завершить из-за санкций, введенных за войну против Украины.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times , об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский утверждает, что технические процедуры по газопроводу "Северный поток" невозможно завершить из-за ограничений, веденных, в том числе ЕС и Великобританией,

"Что касается текущей ситуации с "Северным потоком", полагаю, уже объяснялось в деталях, что есть определенные технические процедуры, которые необходимо завершить с помощью оборудования для "Северного потока", а этого сделать нельзя из-за введенных против России санкций", - сказал он.

Напомним, Канада сделала исключение из санкций против России и передала в Германию турбину Siemens для Nord Stream-1.

Оборудование принадлежит ПАО "Газпром" и находилось на ремонте в Монреале. Канада задерживала передачу турбины, следуя введенным ранее ограничениям.

В то же время в "Газпроме" заявили, что они якобы не могут получить газовую турбину для "Северного потока".

В компании Siemens позже заявили, что Россия намеренно тормозит ввоз турбины для "Северного потока" после ремонта.

27 июля, стало известно, что Россия значительно снизила поставки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-1". Причиной является отключение еще одной турбины из-за "неисправности".

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