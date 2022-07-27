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Росія знову скоротила постачання газу в Європу "Північним потоком": у чому причина

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Москва, Середа 27 липня 2022 11:50
Росія знову скоротила постачання газу в Європу "Північним потоком": у чому причина Фото: "Газпром" скорочує поставки газу в Європу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія сьогодні, 27 липня, значно знизила постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік - 1". Причиною цього є відключення ще однієї турбіни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьку газотранспортну компанію Gascade.

Зазначається, що добовий обсяг газу складе всього 33 млн кубометрів. Ця цифра менше планової потужності на 20%.

Російський "Газпром" пояснив, що сьогодні виведе з експлуатації ще один двигун на компресорній станції "Портова".

Нагадаємо, що вчора ціна на газ в Європі наблизилася до історичного максимуму і перевищила 2 100 доларів за тисячу кубометрів.

Раніше ми повідомляли, що "Газпром" збирається зупинити турбіну Siemens і зменшити постачання газу в Європу.

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