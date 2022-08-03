"Газпром" відмовляється приймати газову турбіну для "Північного потоку"
У "Газпромі" заявили, що вони нібито не можуть отримати газову турбіну для "Північного потоку" через санкції Заходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Санкційні режими Канади, ЄС, Великобританії і невідповідність існуючої ситуації чинним контрактним зобов'язанням з боку Siemens роблять поставку двигуна 073 на КС "Портова" неможливою", - заявили в компанії.
При цьому канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні заявляв, що Росія може отримати газову турбіну, якщо виявить бажання. Санкції ніяк не впливають на транспортування, а сама турбіна вже готова для використання.
Нагадаємо, раніше у компанії Siemens заявили, що Росія навмисно гальмує ввезення турбіни для "Північного потоку" після ремонту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.