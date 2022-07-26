"Газпром" гальмує ввезення турбіни для "Північного потоку" після ремонту, - Siemens

Siemens Energy повідомила, що турбіна, яка, за заявами Москви, обмежує потужність газопроводу "Північний потік-1", готова до доставки. Однак російський "Газпром" повинен надати митні документи для передачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як відзначили в компанії, транспортування турбіни може початися негайно, оскільки влада Німеччини надала Siemens Energy всі необхідні документи для експорту турбіни в Росію на початку минулого тижня".

"Газпрому" це відомо. Однак відсутні митні документи для ввезення в Росію. "Газпром" як замовник зобов'язаний їх надати", - додали в компанії.

Siemens Energy обслуговує турбіну в Канаді, і їй доручено транспортувати її назад до Росії, що виявилося складним, оскільки Москва вимагає конкретних документів, що підтверджують, що передача не порушує санкції.

Коментарі німецької компанії прозвучали незабаром після того, як" Газпром", якому належить контрольний пакет" Північного потоку-1", оголосив про відключення ще однієї турбіни, що знизить пропускну здатність трубопроводу до 20% з 27 липня в порівнянні з 40% в даний час.

Як відзначили в Siemens Energy, технічне обслуговування турбін було і залишається рутинною процедурою, а за останні 10 років обслуговування не було ніяких істотних ускладнень.

"Будь-які майбутні роботи з технічного обслуговування можуть бути полегшені: уряд Канади вже погодився з тим, що турбіни, які обслуговуються Siemens Energy в Монреалі, можуть бути транспортовані з Канади до Німеччини. Таким чином, на даний момент ми не бачимо ніякого зв'язку між турбіною і припинення подачі газу, яке було реалізовано або оголошено", - йдеться в повідомленні.