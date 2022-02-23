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Росія остаточно визнала "ЛДНР" та оголосила ультиматуми Україні, а Зеленський призиває резервістів: новини за 22 лютого

Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін виступив із ультиматумами на адресу України, президент України Володимир Зеленський оголосив заклик резервістів Збройних сил, KALUSH Orchestra їде на Євробачення від України. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 22 лютого – в матеріалі РБК-Україна.

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KALUSH Orchestra їде на Євробачення від України (офіційно)

На конкурсі Євробачення 2022 Україну представить KALUSH Orchestra замість Аліни Паш, яка відмовилася від участі у конкурсі.

Нагадаємо, після фіналу національного відбору Паш запідозрили у підробці документів. Раніше команда співачки надала організаторам довідку про те, що артистка не їздила до окупованого Криму через російський кордон. Однак пізніше у Державній прикордонній службі заявили, що такого документа зірці не надавали.

Шотландія – Україна: команда Петракова втратила нападника на матч плей-офф за вихід на ЧС-2022

Форвард клубу "Дніпро-1" та збірної України Артем Довбик зазнав травми та пропустить найближчі матчі збірної.

Артем зазнав травми під час занять у тренажерній залі. Після медичного обстеження строк його відновлення оцінюється у 5-6 тижнів. Таким чином, Довбик не допоможе національній збірній України у матчі плей-офф за вихід на ЧС-2022 проти Шотландії, який відбудеться 24 березня.

В Україну увірветься похолодання зі снігом: синоптики оновили прогноз

Погода в Україні зміниться з приходом похолодання, яке накриє більшу частину країни, а місцями очікується мокрий сніг та дощ.

Що буде з погодою в країні найближчим часом - читайте в матеріалі Styler.

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