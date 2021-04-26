Росія оголосила про висилку ще одного українського дипломата

Повідомляється, що дипломата вишлють у зв'язку з нібито "недружніми діями української сторони". Йдеться про висилку співробітника посольства Росії в Києві Євгена Чернікова. У зв'язку з цим дипломата з посольства в Москві оголосили "persona non grata".

"Йому запропоновано залишити територію Російської Федерації до кінця дня 30 квітня. Відповідна вербальна нота сьогодні була направлена посольству України в Москві", - йдеться в повідомленні.

При цьому в МЗС Росії не розкривають ім'я цього українського дипломата.