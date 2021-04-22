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Висланий український консул покинув РФ

Новость на русском → Києва, Четвер 22 квітня 2021 10:26
Висланий український консул покинув РФ Фото: український консул Олександр Сосонюк покинув Росію(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Висланий український консул Олександр Сосонюк виїхав з Російської Федерації вчора, 21 квітня. Він візьме коротку відпустку, після чого повернеться до роботи у зовнішньополітичному відомстві України.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Консул Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк вчора залишив РФ. В Україні він планує взяти коротку відпустку, щоб провести час з сім'єю і відновити сили", - повідомив Ніколенко.

У МЗС заявили, що робота українських дипломатів у Росії, фактично на території держави-агресора, сповнена численних викликів.

"Люди працюють в умовах посиленого тиску, перманентних загроз провокацій. До того ж має місце нехтування російською стороною своїми зобов'язаннями в рамках Віденської конвенції про дипломатичні зносини, зокрема в частині забезпечення безпеки іноземного дипломатичного корпусу", - додав Ніколенко.

У міністерстві заявили, що високо цінують роботу Сосонюка і всіх співробітників українських дипломатичних установ в Росії.

"Після відпустки консул повернеться у зовнішньополітичне відомство і продовжить захищати національні інтереси нашої держави", - зазначили в МЗС.

Нагадаємо, 16 квітня в Санкт-Петербурзі ФСБ затримало українського консула нібито "при отриманні інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ". Пізніше РФ заявила, що Сосонюк повинен покинути територію країни до 22 квітня.

При цьому Україна у відповідь вислала старшого дипломата посольства Росії в Україні Євгена Чернікова. Він покинув Україну 21 квітня.

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