Висланий Україною російський дипломат покинув країну

Старший дипломат посольства Росії в Україні Євген Черніков, якого Київ оголосив персоною нон грата , покинув територію країни. Це стало відповіддю на затримання українського консула в Росії.

Про це пише ТАСС з посиланням на посольство Росії в Україні.

Нагадаємо, висилка російського дипломата стала відповіддю на те, що 16 квітня в Санкт-Петербурзі ФСБ затримала українського консула Олександра Сосонюка нібито "при отриманні інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ".

При цьому в МЗС України заявили, що це затримання було фактично нападом.

"Ми абсолютно не сприймаємо подібний шантаж і практику провокацій, яка стає все грубішою... В той же час, якщо російська сторона оголосить нашого співробітника персоною нон-грата, ми будемо змушені так само дієво реагувати на цей провокаційний крок з боку РФ", - зазначив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.