Висланий Україною російський дипломат покинув країну
Старший дипломат посольства Росії в Україні Євген Черніков, якого Київ оголосив персоною нон грата, покинув територію країни. Це стало відповіддю на затримання українського консула в Росії.
Про це пише ТАСС з посиланням на посольство Росії в Україні.
"Оголошений українською стороною персоною нон грата російський дипломат покинув територію країни", - повідомили в російському посольстві.
Нагадаємо, висилка російського дипломата стала відповіддю на те, що 16 квітня в Санкт-Петербурзі ФСБ затримала українського консула Олександра Сосонюка нібито "при отриманні інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ".
При цьому в МЗС України заявили, що це затримання було фактично нападом.
"Ми абсолютно не сприймаємо подібний шантаж і практику провокацій, яка стає все грубішою... В той же час, якщо російська сторона оголосить нашого співробітника персоною нон-грата, ми будемо змушені так само дієво реагувати на цей провокаційний крок з боку РФ", - зазначив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.