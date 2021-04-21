ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Висланий Україною російський дипломат покинув країну

Новость на русском → Києва, Середа 21 квітня 2021 17:30
Висланий Україною російський дипломат покинув країну Фото: російський дипломат покинув Україну (gettyimages)
Автор: РБК-Україна

Старший дипломат посольства Росії в Україні Євген Черніков, якого Київ оголосив персоною нон грата, покинув територію країни. Це стало відповіддю на затримання українського консула в Росії.

Про це пише ТАСС з посиланням на посольство Росії в Україні.

"Оголошений українською стороною персоною нон грата російський дипломат покинув територію країни", - повідомили в російському посольстві.

Нагадаємо, висилка російського дипломата стала відповіддю на те, що 16 квітня в Санкт-Петербурзі ФСБ затримала українського консула Олександра Сосонюка нібито "при отриманні інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ".

При цьому в МЗС України заявили, що це затримання було фактично нападом.

"Ми абсолютно не сприймаємо подібний шантаж і практику провокацій, яка стає все грубішою... В той же час, якщо російська сторона оголосить нашого співробітника персоною нон-грата, ми будемо змушені так само дієво реагувати на цей провокаційний крок з боку РФ", - зазначив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Російська Федерація посольство дипломаты
NEWS
Карантин в Україні продовжують до 30 червня, - Шмигаль
Карантин в Україні продовжують до 30 червня, - Шмигаль
DAILY
Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"
Сергій Щербина, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"