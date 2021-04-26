UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Россия объявила о высылке еще одного украинского дипломата

Автор: РБК-Украина

Российская Федерация после высылки консула Александра Сосонюка вышлет еще одного украинского дипломата. На этот раз сотрудника посольства в Москве.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

Сообщается, что дипломата вышлют в связи с якобы "недружественными действиями украинской стороны". Речь идет о высылке сотрудника посольства России в Киеве Евгения Черникова. В связи с этим дипломата из посольства в Москве объявили "persona non grata".

"Ему предложено покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля. Соответствующая вербальная нота сегодня была направлена посольству Украины в Москве", - говорится в сообщении.

При этом в МИД России не раскрывают имя этого украинского дипломата.

Напомним, 16 апреля в Санкт-Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ". А 22 апреля его выслали с территории России.

В ответ на это МИД Украины объявил старшего дипломата посольства России Евгения Черникова "persona non grata". Он тоже покинул страну на прошлой неделе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияУкраинадипломаты