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Росія оголосила персоною нон грата співробітника посольства Румунії

Новость на русском → Москва, Вівторок 11 травня 2021 17:18
Росія оголосила персоною нон грата співробітника посольства Румунії Фото: Росія висилає польських дипломатів (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Росія оголосила персоною нон грата співробітника посольства Румунії в Москві. Дипломату наказано покинути країну протягом 72 годин.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Росії.

У російському дипвідомстві зазначили, що посол Румунії в РФ Крістіан Істрате був запрошений до МЗС Росії 11 травня, де йому була вручена нота про оголошення персоною нон грата помічника аташе з питань оборони при дипмісії капітана г.Ілієску. "Вказаному співробітнику наказано покинути територію Російської Федерації протягом 72 годин", - уточнили в міністерстві.

Це стало відповіддю на дії Румунії, яка 26 квітня оголосила персоною нон грата помічника військового аташе при посольстві РФ в Бухаресті.

Нагадаємо, раніше Чехія видворила 18 співробітників посольства Росії після того, як виявився зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році. У відповідь Російська Федерація вислала 20 чеських дипломатів, після чого Прага вирішила зрівняти чисельність персоналу посольства, що означає висилку ще 70 осіб.

Із солідарності з Чехією російських дипломатів вислали Словаччина, Польща та країни Балтії. А Україна запропонувала направити висланих Росією чеських дипломатів на роботу до Києва.

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