Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии

В российском дипведомстве отметили, что посол Румынии в РФ Кристиан Истрате был приглашен в МИД России 11 мая, где ему была вручена нота об объявлении персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при дипмиссии капитана Г. Илиеску. “Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов”, - уточнили в министерстве.

Это стало ответом на действия Румынии, которая 26 апреля объявила персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве РФ в Бухаресте.

Напомним, ранее Чехия выдворила 18 сотрудников посольства России после того, как обнаружилась связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Российская Федерация выслала 20 чешских дипломатов, после чего Прага решила уравнять численность персонала посольства, что означает высылку еще 70 человек.

Из солидарности с Чехией российских дипломатов выслали Словакия, Польша и страны Балтии. А Украина предложила направить высланных Россией чешских дипломатов на работу в Киев.