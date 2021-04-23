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Росія оголосила персонами нон грата п’ятьох дипломатів Польщі

Новость на русском → Москва, П'ятниця 23 квітня 2021 14:11
Росія оголосила персонами нон грата п’ятьох дипломатів Польщі Фото: Росія висилає польських дипломатів (УНІАН)
Автор: Анастасія Рокитна

Росія оголосила п'ять польських дипломатів персонами нон грата. Їх зобов'язали покинути Росію до кінця дня 15 травня.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Росії.

Російська сторона інформувала викликаного в МЗС РФ посла Польщі в Москві Кшиштофа Краєвського про своє рішення вислати п'ять співробітників польського диппредставництва.

"Міністерство оголосило персонами нон грата п'ятьох співробітників посольства Республіки Польща в Російській Федерації. Їм належить покинути територію Російської Федерації до завершення дня 15 травня 2021 року", - повідомили у російському МЗС.

Це стало відповіддю на дії Польщі, яка 16 квітня оголосила персонами нон грата трьох російських дипломатів за порушення дипломатичного статусу і діяльність на шкоду країні.

Нагадаємо, Польща закликала Німеччину відмовитися від "Північного потоку-2" заради європейської безпеки.

Також віце-спікери сеймів Литви та Польщі засудили ескалацію з боку РФ на Донбасі.

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