Росія оголосила персонами нон грата п’ятьох дипломатів Польщі
Фото: Росія висилає польських дипломатів (УНІАН)
Росія оголосила п'ять польських дипломатів персонами нон грата. Їх зобов'язали покинути Росію до кінця дня 15 травня.
Про це повідомляє прес-служба МЗС Росії.
Російська сторона інформувала викликаного в МЗС РФ посла Польщі в Москві Кшиштофа Краєвського про своє рішення вислати п'ять співробітників польського диппредставництва.
"Міністерство оголосило персонами нон грата п'ятьох співробітників посольства Республіки Польща в Російській Федерації. Їм належить покинути територію Російської Федерації до завершення дня 15 травня 2021 року", - повідомили у російському МЗС.
Це стало відповіддю на дії Польщі, яка 16 квітня оголосила персонами нон грата трьох російських дипломатів за порушення дипломатичного статусу і діяльність на шкоду країні.