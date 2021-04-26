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Україна запропонувала Чехії направити висланих Росією дипломатів на роботу в Київ

Новость на русском → Україна, Понеділок 26 квітня 2021 12:20
Україна запропонувала Чехії направити висланих Росією дипломатів на роботу в Київ Фото: Кулеба озвучив пропозицію чеському колезі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав Чехію у дипломатичній війні із Росією. Він запропонував своєму чеському колезі Якубу Кулганеку направити висланих з Москви дипломатів для роботи в Київ.

Про це міністр написав у своєму Twitter.

"Україна рішуче підтримує Чехію у світлі зловмисних дій РФ на її території. Підтвердив це у розмові з Якубом Кулганеком. Запропонував направити висланих з Москви дипломатів для роботи в Києві, посилення дипломатичної місії Чехії в Україні. Стоїмо пліч-о-пліч із чеськими друзями", - повідомив Кулеба.

Нагадаємо, в Чехії заявили про причетність Росії до вибуху на складі боєприпасів у 2014 році у Врбетицях. З країни вислали 18 дипломатів, яких Прага підозрює в роботі на спецслужби.

Москва у відповідь оголосила персонами нон-грата 20 працівників чеського посольства.

Як заявив віце-прем'єр, глава МВС і тоді ще виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Чехії Ян Гамчек, поліція Чехії з самого початку знала про те, що до вибухів у 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга.

Нагадаємо, Міністерства закордонних справ Литви, Латвії та Естонії також вислали російських дипломатів. Рішення було прийнято на знак солідарності з Чехією.

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