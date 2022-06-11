Туреччина запропонувала РФ зустріч з Україною та ООН щодо вивезення зерна, - Чавушоглу

Анкара запропонувала Москві провести переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо створення коридорів для вивезення зерна із заблокованих українських портів. І чекає відповіді від РФ на цю ініціативу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, якого цитує Hurriyet.

"Ми заявили про готовність провести у Стамбулі зустріч із цього питання між Росією, Україною, Туреччиною та ООН, ця пропозиція ООН і вона є найбільш правильною. Наша позиція була ясно донесена, зараз ми чекаємо на відповідь від Росії", - сказав Чавушоглу

Нагадаємо, 8 червня в Анкарі відбулися переговори глав МЗС Росії і Туреччини Сергія Лаврова і Мевлюта Чавушоглу про розблокування українських портів та вивезення зерна по Чорному морю.

Після чого глава МЗС Сергій Лавров заявив, що Росія готова провести чотиристоронню зустріч з вивезення українського зерна по Чорному морю.

Додамо, сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, наша країна не вірить жодним умовам РФ по розблокуванню портів і назвав єдиний формат безпечного відновлення експорту.

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