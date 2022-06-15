ru ua
Ср, 15 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Туреччина створила відкритий канал зв'язку з Україною і РФ для вирішення зернової кризи

Новость на русском →
Анкара, Середа 15 червня 2022 15:30
Туреччина створила відкритий канал зв'язку з Україною і РФ для вирішення зернової кризи Фото: Туреччина створила відкритий канал зв'язку з Україною і РФ (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони Туреччини впровадило так звану дипломатію "червоної лінії" для вирішення зернової кризи, викликаної військовим вторгненням Росії в Україну. Так, Анкара, Київ і Москва сформували відкритий канал зв'язку, щоб вирішити проблему з вивезенням українського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Через те, що судна з продовольством не можуть вийти з українських портів, у всьому світі спостерігається зернова криза. Міни і конфлікти навколо складів роблять вирішення проблеми ще більш важким.

Під керівництвом міністра національної оборони Хулусі Акара була сформована "червона лінія", в якій буде призначено по одному співробітнику від кожного з міністерств оборони для більш ретельного обговорення питання і доведення його до вирішення.

"У нас інтенсивні переговори як з Росією, так і з Україною. Обидві сторони мають деякі застереження. Ми працюємо над усуненням застережень. Надія в цьому відношенні зберігається", - заявив міністр Акара, додавши, що Туреччина хоче, щоб зернова криза закінчилася якомога швидше.

Нагадаємо, раніше в Іспанію прибула перша партія українського зерна за маршрутом через Балтійське море.

Також повідомлялося, що в Україні готують потужності для тимчасового зберігання зерна.

Крім того, Анкара запропонувала Москві провести переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо створення коридорів для вивезення зерна із заблокованих українських портів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Україна Російська Федерація Війна Росії проти України продовольственный кризис
NEWS
Третій "Рамштайн" по Україні: чого чекати від зустрічі міністрів
Третій "Рамштайн" по Україні: чого чекати від зустрічі міністрів
DAILY
Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського