ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США планують ввести санкції проти Туреччини

Новини » В світі    19.06.2019 - 10:16
США планують ввести санкції проти Туреччини
Фото: російський ЗРК С-400 (з відкритих джерел)

США можуть запровадити санкції вже у липні, як тільки Туреччина почне отримувати компоненти системи С-400

Адміністрація президента США розглядає введення санкцій щодо Туреччини через закупівлю російської системи ПРО С-400. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що США розглядають три пакета санкцій щодо Туреччини. Найсерйозніший пакет санкцій, вважається, матиме серйозний вплив на економіку країни. Найбільш активно розглядається можливість введення санкцій проти декількох компаній в оборонному секторі Туреччини, передбачених законом CAATSA, який націлений на компанії, що ведуть бізнес з Росією.

За даними джерел видання, США можуть запровадити санкції вже у липні, як тільки Туреччина почне отримувати компоненти системи С-400.

Сполучені Штати кажуть, що С-400 становлять загрозу для американської програми винищувачів F-35, і сказали Туреччині, що вона буде виключена з цієї програми.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив у вівторок, що його країна дуже скоро отримає російські зенітно-ракетні комплекси С-400. Також глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про незмінність позиції офіційної Анкари по оборонному контракту з Росією. Глава турецької дипломатії сказав, що Анкара не прийме вимог США по ЗРК С-400.

Додамо, Ердоган заявив, що поставки російських зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-400 в Туреччину можуть початися в першій половині липня.

Ердоган заявив, що Туреччина "дуже скоро" отримає російські С-400 Трамп призначить нового в. о. глави Пентагону
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиТурцияСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся