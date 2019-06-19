США планують ввести санкції проти Туреччини

Фото: російський ЗРК С-400 (з відкритих джерел)

США можуть запровадити санкції вже у липні, як тільки Туреччина почне отримувати компоненти системи С-400

Адміністрація президента США розглядає введення санкцій щодо Туреччини через закупівлю російської системи ПРО С-400. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що США розглядають три пакета санкцій щодо Туреччини. Найсерйозніший пакет санкцій, вважається, матиме серйозний вплив на економіку країни. Найбільш активно розглядається можливість введення санкцій проти декількох компаній в оборонному секторі Туреччини, передбачених законом CAATSA, який націлений на компанії, що ведуть бізнес з Росією.

За даними джерел видання, США можуть запровадити санкції вже у липні, як тільки Туреччина почне отримувати компоненти системи С-400.

Сполучені Штати кажуть, що С-400 становлять загрозу для американської програми винищувачів F-35, і сказали Туреччині, що вона буде виключена з цієї програми.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив у вівторок, що його країна дуже скоро отримає російські зенітно-ракетні комплекси С-400. Також глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про незмінність позиції офіційної Анкари по оборонному контракту з Росією. Глава турецької дипломатії сказав, що Анкара не прийме вимог США по ЗРК С-400.

Додамо, Ердоган заявив, що поставки російських зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-400 в Туреччину можуть початися в першій половині липня.