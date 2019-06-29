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Туреччина отримає технології з контрактом по С-400

Новини » Політика    29.06.2019 - 16:55
Туреччина отримає технології з контрактом по С-400
Фото: Дмитро Пєсков (flickr.com/Алексей М)

Пєсков зазначив, що у контракт входить часткова передача технологій

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що контракт на поставку російської зенітної ракетної системи великої і середньої дальності С-400 "Тріумф" включає в себе часткову передачу технологій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідаючи на запитання журналістів Пєсков зазначив, що у контракт входить тільки часткова передача технологій з виробництва.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп і Ердоган обговорили закупівлі російських С-400. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп перед зустріччю з лідером Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом на саміті G20 в Осаці заявив, що Вашингтон розглядає різні варіанти для вирішення питання поставок російських С-400 в Туреччину, в свою чергу Ердоган заявив, що в угоді щодо закупівлі російських систем протиракетної оборони С-400 не було жодних збоїв

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган сподівається, що його країна почне отримувати російські зенітно-ракетні системи С-400 в липні цього року. Він заявив, що питання постачання С-400 безпосередньо пов'язаний з суверенними правами держави, і Анкара "не відступить від прийнятого рішення, незважаючи на погрози Вашингтона".

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