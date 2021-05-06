Росія вдруге з початку року порушила повітряний простір Естонії

Російський пасажирський літак Іл-96 вчора, 5 травня, порушив повітряний простір Естонії . Це вже другий подібний випадок з початку 2021 року.

Про це пише естонське агентство ERR .

Порушення повітряного простору виявили Сили оборони Естонії. Російський літак порушив естонський кордон поблизу острова Вайндло та перебував у повітряному просторі країни близько хвилини.

Весь цей час транспондер літака був увімкнений, але не було плану польоту. Літак також не виходив на зв'язок з диспетчерською службою Естонії.

Сьогодні, 6 травня, естонське Міністерство закордонних справ викликало російського посла та вручило йому ноту протесту.